Justitie opent jacht op bedrijf van Trump wegens belastingontduiking

Eén gewonde na vuurbal uit Londens trein- en metrostati­on, brand onder controle

28 juni De brand die vanmiddag uitbrak bij het Londense metro- en treinstation Elephant and Castle is onder controle, meldt de lokale brandweer. Op videobeelden is te zien hoe een vuurbal uit het station kwam, terwijl een grote rookpluim opsteeg. Voor zover bekend is een man gewond geraakt. Hij wordt ter plaatse behandeld.