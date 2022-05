Justitie eist zes jaar cel tegen Berlusconi vanwege omkoping ‘bunga-bungavrouwen’

Gast (28) vermoord in pas geopend Deens hotel: 'Gezochte Nederlan­der niet bij ons bekend’

De 24-jarige Nederlander die internationaal gezocht wordt voor een moord in een Deens hotel, staat zeer waarschijnlijk op bewakingscamera’s van dat hotel. De beelden zijn overgedragen aan de Deense politie, zegt een woordvoerder van de keten tegen deze site. Het gloednieuwe hotel in hartje Kopenhagen is pas sinds september vorig jaar open voor publiek. ,,Het is een ontzettend heftig incident en we leven mee met de nabestaanden van het slachtoffer.”

24 mei