Justin Bieber en Hailey Baldwin verwachten eerste kindje

Het leek er in eerste instantie op dat het inderdaad om een 1 april-grap zou gaan. Bieber deelde namelijk een foto van de echo en schreef daar niets bij. Zijn fans reageerden massaal dat het om een grap moest gaan, maar nog geen dertig minuten later verschenen er weer drie kiekjes op het acount van Bieber. Daarop is te zien hoe Baldwin op een stoel ligt, terwijl een arts haar bijstaat. Baldwin kijkt gelukzalig naar haar babybuikje en houdt haar handen op haar buik om - hoogstwaarschijnlijk - het kindje te voelen.



Fans van de twee supersterren zijn door het dolle heen nu het nieuws echt waar blijkt te zijn. ‘Mini Bieber!’ en ‘Wow, gefeliciteerd!', is een greep uit de duizenden reacties. Het kiekje van de echo kan inmiddels rekenen op meer dan 1,4 miljoen likes. Ook het andere bericht van Bieber scoort: ruim 1,1 miljoen mensen hebben de foto geliked.



Wanneer Baldwin precies is uitgerekend is nog niet duidelijk. Het lijkt er sterk op dat de echo al begin februari is gemaakt. Daarop is te zien dat het kindje nu zo’n 8,3 cm is, wat erop kan duiden dat Baldwin ongeveer 14 weken in verwachting is. Dat zou betekenen dat ze al over de helft van haar zwangerschap is.