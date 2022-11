Jury: leider Oath Keepers schuldig aan opruiing in aanloop naar Capitoolbestorming

Rhodes is een van de meest prominente verdachten in de lijst van ongeveer negenhonderd mensen die tot nu toe zijn aangeklaagd in verband met de Capitoolbestorming. Daarbij werd het gebouw aanzienlijk beschadigd en kwamen meerdere mensen om het leven. Hoewel hij zelf het gebouw niet betrad, zorgde hij er wel voor dat bewapende leden van zijn organisatie ter plaatse waren. Ook hield hij hen niet tegen toen het Capitool werd bestormd.

De vier medeverdachten van Rhodes in het proces waren Kelly Meggs, Kenneth Harrelson, Jessica Watkins en Thomas Caldwell. Van die vier werd alleen Meggs schuldig bevonden aan opruiing. Een rechter moet de strafmaat van Rhodes en Meggs nog vaststellen.

De beklaagden werden beschuldigd van het opzetten van een ‘snelle reactiemacht’ na de verkiezingsuitslag, die volgens de aanklagers in Virginia was gepositioneerd en was uitgerust met vuurwapens. Zij konden vanuit het nabijgelegen Virginia makkelijk en snel afreizen naar Washington D.C, waar het Capitool zich bevindt. De Oath Keepers bekostigden hun aanwezigheid in de buurt van de hoofdstad via crowdfunding.

Rhodes, een voormalige legerparachutist en aan de prestigieuze Yale Law School opgeleide maar inmiddels geroyeerde advocaat, richtte in 2009 de ultra-rechtse Oath Keepers op nadat Barack Obama tot president was verkozen. De militiegroep bestaat ​​uit huidige en voormalige Amerikaanse militairen, wetshandhavers en eerstehulpverleners. De eed (‘oath’) die de leden hebben gezworen is de Amerikaanse grondwet te beschermen. De leden verschijnen vaak zwaarbewapend, bij protesten en politieke evenementen.

Rhodes was er na de verkiezingen van 2020 van overtuigd dat Democraat Joe Biden, die Republikein Trump had verslagen, werd aangestuurd door China. Ook riep hij Trump via open brieven op zijn website op om stemmachines in beslag te nemen, om zo te bewijzen dat er grootschalige verkiezingsfraude zou zijn gepleegd. Volgens The New York Times was Rhodes bang dat progressief links in de VS de scepter zou gaan zwaaien en dat de VS hieraan ten onder zou gaan.

Vier andere Oath Keepers-leden die beschuldigd worden van opruiende samenzwering zullen in december voor de rechter verschijnen. Leden van een andere rechtse groep genaamd de Proud Boys, waaronder de voormalige voorzitter Enrique Tarrio, zullen in december ook terechtstaan ​​wegens beschuldigingen van opruiende samenzwering.