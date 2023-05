Jury acht Trump schuldig aan seksueel misbruik en belasteren schrijfster

Een federale jury in New York acht Donald Trump schuldig aan seksueel misbruik van schrijfster E. Jean Carroll, in het voorjaar van 1996 in een paskamer van een luxe warenhuis. Hij maakte zich ook schuldig aan smaad, luidde het zojuist.

Trump moet bijna drie miljoen dollar schadevergoeding betalen aan Carroll voor het belasteren van de schrijfster en nog eens twee miljoen voor het betasten, wat het totaal op 5 miljoen brengt.

De 79-jarige Carroll beschuldigde Trump (76) ervan haar in de jaren 90 in de paskamer van een New Yorks warenhuis te hebben verkracht. Ze klaagde hem ook aan wegens laster in verband met een verklaring uit 2022 waarin hij de aantijgingen van Carroll ontkende. De schrijfster is uit op een schadevergoeding voor het psychische leed dat haar zou zijn aangedaan.

Donald Trump ontkende in een op video opgenomen verklaring onder ede dat hij de schrijfster E. Jean Carroll heeft verkracht. De verklaring werd vorige week in de rechtbank aan de jury vertoond tijdens het proces dat de schrijfster aanspande tegen de Amerikaanse oud-president. ,,Het is het meest belachelijke, walgelijke verhaal”, zei Trump in de verklaring. ,,Het is gewoon verzonnen.”

De verklaring werd al in oktober vorig jaar opgenomen in aanwezigheid van Carrolls advocaten, maar de inhoud was tot woensdag geheim. Ook na de vertoning in de rechtbank zijn de beelden niet vrijgegeven, maar delen van de tekst zijn opgenomen in de openbare processtukken. Trump heeft de beschuldigingen van Carroll al eerder als ‘leugens’ afgedaan. Hij weigert om in persona in de rechtszaal te getuigen en woont ook de zittingen niet bij.