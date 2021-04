Journalisten filmen stiekem feestje voor rijken in Parijs: ‘Hier bestaat Covid-19 niet meer’

Journalisten van de Franse televisiezender M6 zijn erin geslaagd om met een verborgen camera te infiltreren bij een feestje voor de rijkere klasse in Parijs. Prijzen voor een menu variëren van 160 tot 490 euro, mondmaskers worden er niet gedragen. ,,Zodra u hier binnenkomt, bestaat Covid-19 niet meer”, maakt een personeelslid meteen duidelijk. De organisator verklapte dat hij deze week ‘met enkele ministers in restaurants gedineerd heeft’. De reportage leidde tot een stortvloed van verontwaardigde reacties in Frankrijk.

In Frankrijk zijn cafés en restaurants al sinds oktober dicht. Hier en daar zijn er echter uitbaters te vinden die de regels aan hun laars lappen en in het grootste geheim klanten blijven bedienen. Een van hen zou Christophe Leroy zijn. Hij is eigenaar van verschillende restaurants in Miami, Parijs en Saint-Tropez. Bij heel wat beroemdheden is hij dan ook kind aan huis. Nu zou de chef-kok zijn schouders gezet hebben onder een hoogstaande elitefeestje.

Kaviaar en champagne

Om aanwezig te mogen zijn, moest op voorhand 220 euro op tafel gelegd worden. Een veertigtal gasten kwam opdagen, respect voor de coronaregels toonden ze niet. ,,Wie hier komt, zet het mondmasker af. Zodra u door deze deur stapt, bestaat Covid-19 niet meer. Iedereen moet zich hier thuis voelen”, stelt een personeelslid. Dat hij op dat moment gefilmd werd, wist hij niet.



Enige gêne toont Leroy zelf trouwens ook niet. Op zijn Instagrampagina stond een hele tijd open en bloot te lezen dat hij op 1 april mensen zou uitnodigen in het Palais Vivienne. Op het menu: kaviaar en champagne. Een 1 aprilgrap? Helaas niet, want in de weken daarvoor waren gelijkaardige boodschappen terug te vinden. Door de commotie die nu ontstaan is, haalde de topchef die post weg.

Verzamelaar

Het initiatief voor dit feest kwam mogelijk van Pierre-Jean Chalençon, eigenaar van restaurant Palais Vivienne. Met vervormde stem werd hij in beeld gebracht. ,,Ik heb deze week nog in twee à drie restaurants gedineerd, in het bijzijn van enkele ministers. Ik vind dat best grappig. We leven nog altijd in een democratie, iedereen doet wat hij wil.”

Sinds zijn uitspraken regent het verontwaardigde reacties in Frankrijk. Iedereen wil nu weten wie de ministers in kwestie zijn. Op Twitter werd de hashtag #OnVeutLesNoms (we willen de namen red.) massaal gebruikt.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft een onderzoek ingesteld. ,,Als het verhaal waar blijkt, moeten de organisatoren en de deelnemers van dit soort diners gestraft worden”, klinkt het.

