'Journalist Khashoggi overleed tijdens verhoor'

Update/Video Gijzelne­mer Keulen bond gasfles aan vrouw en zwoer trouw aan IS

21:11 De politie in Keulen heeft vanmiddag met geweld een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling op het centraal station. De dader werd neergeschoten en moest gereanimeerd worden. Twee mensen raakten gewond, onder meer doordat de man eerder een molotovcocktail in een een fastfoodrestaurant had gegooid. De politie sluit een aanslag niet uit.