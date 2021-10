Joran van der Sloot laat van zich horen uit zwaarbeveiligde gevangenis in Peru: ‘Ik heb me slecht gedragen’

Door televisiemakers uit Zuid-Amerika is voor het eerst in lange tijd weer iets van Joran van der Sloot vernomen. Ze gingen bij hem op bezoek in zijn cel in de Challapalca-gevangenis, die de hel op aarde wordt genoemd. Hij zit nog altijd vast voor de moord op Stephany Flores.

Waarom hij hier is? Van der Sloot - hij draagt een geruite pyjamabroek, blauwe winterjas en Crocs - lacht naar de verslaggever. ,,Ik heb me slecht gedragen.’’ Volgens de televisiemakers van America tv is het de eerste keer dat in de Challapalca-gevangenis wordt gefilmd.



In de reportage wordt de Nederlandse gedetineerde aan de kijker voorgesteld met de woorden: moordenaar, oplichter, afperser en dief. Hij hangt in een deurpost, waarna hij de cameraploeg binnenlaat in zijn cel. Daar staat een ijzeren bed met daarop een krant en een deken, tegen de afgebladderde muur staat een kleine houten tafel, er is een plank aan de muur geschroefd voor wat spulletjes. ,,Ik ben hier voor de tweede keer, in Challapalca’’, zegt hij.

Hel op aarde

Challapalca is de zwaarbeveiligde gevangenis in Peru, waar hij sinds juli van dit jaar is teruggekeerd. Van der Sloot zat eerst vast in onder andere de Piedras Gordas-gevangenis. In 2014 werd hij overgeplaatst naar Challapalca in het zuiden van Peru vanwege illegaal bezit van een mobiele telefoon.

De gevangenis is berucht en staat bekend als ‘de hel op aarde’. Het gebouw ligt geïsoleerd op 4800 meter hoogte in het Andesgebergte, vlak bij de grens met Bolivia. Mensenrechtenorganisaties pleiten voor sluiting, onder meer vanwege de extreme weersomstandigheden. ‘s Nachts kan het er min 20 graden worden en er is geen verwarming.

Medische hulp

Van der Sloot werd in 2010 opgepakt en in januari 2012 in Lima tot 28 jaar veroordeeld wegens de moord op de 21-jarige Peruaanse Stephany Flores. Hij was al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 18-jarige Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005.

Sinds die tijd is er weinig meer van Van der Sloot vernomen, al vroeg zijn familie anderhalf jaar geleden om medische hulp omdat hij besmet zou zijn met het coronavirus. Misdaadverslaggever John van den Heuvel bezocht Van der Sloot in 2016 in Challapalca. Hij zei toen dat de Nederlander sterk vermagerd was en mentaal gebroken.



Tijdens de paar seconden dat Van der Sloot nu in beeld is, lacht de Nederlander. ,,Hij kan hier nu wel lachen, maar hoe zou het gaan met de vader van het meisje dat hij heeft vermoord, zijn slachtoffer?’’, vraagt de verslaggever zich af.



