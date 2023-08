Joran van der Sloot: ‘Ik verwacht dat ik nooit meer vrij kom’

De inmiddels 35-jarige Van der Sloot zit sinds juni vast in een zwaarbeveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat Alabama. In Peru zat hij al een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stephany Flores in 2010. Hij is door Peru uitgeleverd aan de Verenigde Staten, omdat hij in die staat is aangeklaagd voor fraude en de afpersing van de familie van Holloway. Zij verdween in 2005 op Aruba. Haar lichaam werd nooit gevonden.