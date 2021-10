Jongetje dat wereld overging met aangrijpende foto is kankervrij: ‘Hij voelt zich geweldig’

Het was een beeld dat twee jaar geleden niemand onberoerd liet: een Amerikaans jongetje hangt boven de wc-pot - misselijk als hij is van zijn chemobehandeling - en zijn zusje Aubrey staat hem moedig bij. Nu komt moeder Kaitlin Burge met fantastisch nieuws. Haar zoontje Beckett, 6 jaar ondertussen, is kankervrij verklaard.

In 2018 werd leukemie vastgesteld bij Beckett. Daarna volgde een lange chemobehandeling. Het jongetje was vaak misselijk en moest overgeven. Het was tijdens een van die momenten dat Kaitlin haar kinderen op de gevoelige plaat vastlegde.

‘Het is vertederend om te zien hoe onze dochter Aubrey haar broertje bijstaat als hij weer eens misselijk is en naar het toilet moet om over te geven. Dan geeft ze haar zieke broertje schouderklopjes en fluistert ze opbeurende woorden tegen hem’, schreef ze toen op Facebook.

Kaitlin Burge wilde met haar foto vooral het effect belichten van zo’n aangrijpende gebeurtenis op het thuisfront. ‘Je hoort bijna altijd over hoge zorgkosten of medische behandelingen, maar bijna nooit over de impact van zo’n ziekte op een gezin’, aldus de moeder van drie kinderen uit Texas.

Maar nu is er dus eindelijk goed nieuws gekomen. Het jongetje is kankervrij verklaard. ‘Beckett kon het amper geloven. Hij stond daar te blinken van trots en blijdschap’, vertelt Kaitlin. ‘Maar daarnaast had hij ook nog angst en stress omdat de chemobehandeling die hem in leven had gehouden, nu stopte.’ Daarbovenop raakte het kind op een gegeven moment nog besmet met het coronavirus, maar het kleintje had gelukkig amper klachten.

Geweldig

Beckett doet het volgens zijn mama nu ‘geweldig’. Ze vertelt dat haar zoontje een vrijgevochten kind is dat graag met vriendjes speelt. ‘Hij ondervindt nu niet veel beperkingen en kan naar buiten gaan en doen wat hij wil’, zegt ze.

Beckett en Aubrey zijn nog altijd heel close. ‘Aubrey heeft zo’n enorme impact gehad en hem hier doorheen geholpen. Ze ontwikkelden een sterke band die alleen broers en zussen hebben. Beckett voelt zich gelukkig.’

