Jongetje (7) en zijn zus (24) komen om bij vuurwerk op Franse nationale feestdag

Meisje (14) overlijdt door achtbaanon­ge­luk in pretpark Denemarken

Door een ongeluk met een achtbaan in pretpark Tivoli Friheden in het Deense Aarhus is donderdagmiddag een 14-jarig meisje uit Kopenhagen overleden, meldt de politie. Twee mensen, onder wie een 13-jarige jongen, raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het park is ontruimd.

14 juli