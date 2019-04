Jongetje (3) alleen achtergelaten aan Amerikaanse grens met Mexico

Record aantal gevallen van mazelen in VS

2:51 De Verenigde Staten hebben in 2019 een record aantal gevallen van mazelen genoteerd sinds de ziekte in 2000 door de VS als uitgebannen werd beschouwd. Inmiddels staat de teller op 695 besmettingen. Dat heeft het Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC) woensdag bekendgemaakt.