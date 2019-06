Jongen verbrijzelt kaak nadat batterij e-sigaret in mond explodeert

Het gezaghebbende Amerikaanse medische tijdschrift New Engeland Journal of Medicine heeft schokkende foto's gepubliceerd van de ernstige verwondingen die een 17-jarige jongen opliep nadat een e-sigaret in zijn mond was ontploft. Traumachirurg Katie Russell van de universiteit in Salt Lake City (Utah) meldt bij de beelden dat het slachtoffer na het incident verdampt tandvlees had, brandwonden in en rond zijn mond, een deels verbrijzelde onderkaak en meerdere tanden moet missen.

Het beschreven incident vond in maart vorig jaar plaats. De toen 17-jarige Austin Adams uit de plaats Ely (Nevada) had van zijn moeder een elektronische sigaret gekregen, omdat hij wilde stoppen met roken. De jongen laadde het ding op via de ingebouwde batterij, vulde het met vloeistof en nam een trekje. Op datzelfde moment knalde het ding echter tussen zijn lippen uit elkaar. Volgens zijn 45-jarige moeder Kailani Burton, zo vertelde ze vandaag aan NBC News, kwam haar zoon kermend van de pijn en met zijn handen voor zijn bebloede mond naar haar toe. ,,Hij kon niet meer praten en was in shock.”

De moeder en haar zoon moesten na het ongeluk circa vijf uur rijden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis: in dit geval het Primary Children’s Hospital in Salt Lake City. Op de afdeling spoedeisende hulp hebben artsen direct een aantal tanden verwijderd, omdat de wortelkanalen door de explosie compleet waren weggeblazen. Verder werden plaatjes in zijn kaak gezet om de stukjes bot aan elkaar te zetten en de kaak te stabiliseren. ,,Ik had geen idee dat een vapor zoiets ergs kon aanrichten”, aldus specialist Russell. ,,Om een kaak te breken is veel kracht nodig.”

Littekens

Zij spreekt waarschuwende woorden over de gevaren van e-sigaretten waarvan er tussen 2015 en 2017 iets meer dan 2000 explodeerden of oververhit raakten in de Verenigde Staten. Of dat tot ernstige verwondingen zoals bij Austin Adams leidde, meldt ze niet. De jongen is inmiddels volledig hersteld. De plaatjes in zijn kaak zijn verwijderd en op wat littekens na is er weinig meer van het incident te zien. Onduidelijk is of er een schadeclaim is ingediend bij de fabrikant van de sigaret.

E-sigaretten worden tegenwoordig, ook in Nederland, op grote schaal en van tientallen merken, gebruikt als vervangers van gewone peuken. De vapors bevatten minder schadelijke stoffen dan gewone sigaretten, maar of het gebruik ervan op de langere termijn tot gezondheidsproblemen leidt, is nog onbekend. Artsen raden het gebruik van de elektronische sigaretten daarom af. Niet vanwege potentieel gevaarlijke accu's. Of er in Nederland al incidenten zijn geweest met ontplofte vapors of oververhitte batterijen daarvan, is onbekend.

Volledig scherm Op de plek waar de e-sigaret in de mond explodeerde verdampte een deel van het tandvlees. © New Engeland Journal of Medicine