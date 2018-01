Jongen van vijftien schiet twee leerlingen dood in Kentucky

Democraten VS trekken beloofde steun voor grensmuur in

7:20 De Democraten hebben hun steun voor de financiering van de door president Trump beloofde grensmuur met Mexico ingetrokken. In de onderhandelingen over de overheidsfinanciering zouden de Democraten steun voor de muur hebben aangeboden in ruil voor een oplossing in het immigratievraagstuk.