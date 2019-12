Jongen (11) voor ogen moeder doodgereden in België: ‘Gegil van chauffeur vergeet ik nooit’

Het ongeval gebeurde op één van de gevaarlijkste punten van Aalst. Het kruispunt van de ring met de Alfred Nichelstraat en de Vilanderstraat, vlak in de buurt van de Zeebergbrug en de Cimorné. Dat er nu een kind moet sterven, maakt veel mensen daar boos. ,,Een ongeval, ja. Een tragisch ongeval zoals we dat noemen. Maar wel een met een verantwoordelijkheid”, schrijft Aalstenaars Lisa. ,,Elke dag passeer ik, net als velen, deze plek. Met mijn kinderen. En ik kijk naar de truckchauffeurs, zoek hun blik. De ene keer steek ik over, de andere keer denk ik dat ze me wel gezien hebben. Maar zeker ben je nooit. Ik ben niet de persoon van de grote woorden. Niet de persoon van de wijzende vinger. Maar dit was zo overduidelijk, al jaren, een accident waiting to happen. Dit is niet de schuld van de truckchauffeur. Wel die van Aalst.’’