Jonge vrouw gaat viraal als 'mooiste tandartsassistente ter wereld'

Hoogste rechter oordeelt of bakker homostel bruidstaart mocht weigeren

18:43 Een Amerikaanse homostel en burgerrechtenorganisaties in Amerika wachten in spanning een uitspraak van het Hooggerechtshof in Washington af over een al vijf jaar slepende zaak rond een bruidstaart. Dave Mullins (33) en zijn man Charlie Craig (37) wilden op 19 juli 2012 het feestgebak bestellen bij de Masterpiece Cakeshop in de stad Denver. De eigenaar weigerde de order echter wegens zijn geloofsovertuiging.