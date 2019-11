Jonge held (13) verstopte kindjes nadat zijn familie voor zijn ogen werd afgeslacht

Een 13-jarige jongen die ongedeerd bleef bij een meedogenloze aanval op zijn familie in Mexico wordt wereldwijd geroemd om zijn heldendaad. De moedige tiener verstopte zijn overlevende broertjes en zusjes in het struikgewas en bedekte hen met takken en bladeren, om vervolgens meer dan twintig kilometer door een gevaarlijk bergachtig gebied te lopen op zoek naar hulp.

Ondertussen heeft de Mexicaanse politie een verdachte opgepakt in verband met de moord op negen mensen uit de Amerikaanse mormoonse gemeenschap. Vermoedelijk zit de georganiseerde misdaad achter de moorden.



Familielid Kendra Lee Miller deelde op Facebook een uitgebreid verhaal over het tragische incident, waarbij drie vrouwen en zes kinderen omkwamen, onder wie twee baby’s. Daarin beschreef ze hoe de 13-jarige Devin Blake Langford zijn zes (gewonde) broertjes en zusjes in veiligheid bracht door ze na de aanval in de struiken te verbergen en met takken te bedekken.



Vervolgens begon hij aan een lange wandeltocht van meer dan twintig kilometer op zoek naar hulp voor de gewonde slachtoffers. De jongen liep zes uur lang voordat hij aankwam bij zijn familie in hun gemeenschap LaMora in de noordelijke Mexicaanse staat Sonora.



Devin was een van de veertien kinderen en drie moeders die maandag werden aangevallen en neergeschoten nabij de Amerikaanse grens. De drie moeders Christina Langford, Rhonita Miller en Dawna Langford bestuurden elk een SUV.

Lees ook Reis naar bruiloft mondt uit in bloedbad: drie moeders en zes kinderen bruut vermoord Lees meer

Moordpartij

Devin zat in de auto van zijn moeder Dawna toen hun voertuig werd aangevallen. Dawna (43) en twee zonen, Devins jongere broers Trevor (11) en Rogan (2), stierven in de kogelregen. Na de moordpartij ondernam Devin meteen actie. Hij verborg zes kinderen in het struikgewas voordat hij hulp haalde.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Een uitgebrande wagen na de aanval © AFP

Terwijl Kylie (14), McKenzie (9), Cody (8), Jake (6), Xander (4) en Brixon (amper negen maanden) op Devin wachtten, baande hij zich moedig een weg door het bergachtige gebied. Het kostte de jongen zes uur om zijn gemeenschap te bereiken. Ondertussen had kleine McKenzie ook het struikgewas verlaten op zoek naar hulp.



Eenmaal aangekomen bij de mormonengemeenschap lichtte hij zijn familie in over de verschrikkelijke aanval. ‘Daarop grepen de ooms van de jongen naar hun wapens en gingen ze op weg om de (gewonde) kinderen te redden’, aldus Kendra. ‘Maar ver kwamen ze niet, want ze beseften dat ze hun leven zouden riskeren omdat er in de buurt urenlang schoten werden gehoord.’

De groep mannen wachtte uiteindelijk op versterking, waarna de verborgen kinderen werden aangetroffen. Alleen McKenzie was nog vermist. Maar twee uur later werd ook zij gevonden.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Dawna en haar zoon Trevor kwamen om tijdens het bloedbad © Facebook

Kogelregen

De auto van Christina, een andere moeder, was in de buurt van de SUV van Dawna toen ze werd aangevallen. De 31-jarige moeder kwam om in een kogelregen toen ze uit het voertuig sprong in een wanhopige poging om de aanvallers te stoppen. Christina’s dochtertje, baby Faith, overleefde het wonder boven wonder.

De wagen van Rhonita, de derde moeder, werd zestien kilometer verderop ontdekt. De 30-jarige moeder en haar kinderen Howard (12), Krystal (10) en tweeling Titus en Tiana (8 maanden) stierven allemaal tijdens de aanval toen hun auto in brand vloog.

Donald Trump noemde de aanvallers in een tweet ‘monsters’. Hij verklaarde dat zijn land bereid was om de Mexicaanse autoriteiten bij te staan in het oplossen van de moordzaak. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zei dat hij naar aanleiding van dit bloedbad contact zou opnemen met de Amerikaanse president om te praten over samenwerking op het gebied van veiligheid.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Familieleden treuren na het bloedbad © AFP

Georganiseerde misdaad

Vermoedelijk zit de georganiseerde misdaad achter de moorden. De slachtoffers behoren tot de mormonen, een stroming van strenge christenen.

Ondertussen heeft de Mexicaanse politie een persoon opgepakt. De verdachte hield op het moment van de arrestatie twee mensen vast die waren gekneveld. Onduidelijk is of zij ook mormonen zijn.

Julian LeBaron, een antimisdaadactivist die familie is van enkele slachtoffers, sprak eerder van een bloedbad. Hij richtte in 2009 de antimisdaadorganisatie SOS Chihuahua op. In datzelfde jaar werd ook zijn broer Benjamin vermoord. Of de aanval van maandag daar iets mee te maken heeft, is onduidelijk.