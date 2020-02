Jonge ex-burgemeester verrassend aan kop in Iowa, Biden stelt teleur

De piepjonge ex-burgemeester Pete Buttigieg gaat aan kop in de voorverkiezingen van Iowa. Maar ook senator Bernie Sanders kan winst claimen. Na een lange vertraging maakte de Democratische Partij in de Amerikaanse plattelandsstaat een tussenstand bekend.

Op dit moment is 71 procent van de stemmen geteld. Buttigieg won in de strijd om de kandidatuur in de presidentsverkiezingen vooralsnog de meeste gedelegeerden. Sanders kreeg voorlopig echter meer stemmen. De nummer drie is senator Elizabeth Warren, voormalig vice-president Joe Biden stelt teleur als nummer vier.

Buttigieg (38) claimde gisteren al de overwinning, toen nog geen enkele stem officieel geteld was. ,,Iowa, jullie hebben het land geschokt. Alles wijst erop dat we als winnaars naar New Hampshire gaan,” zo zei hij over de volgende staat waar de Democraten kiezen wie ze als opponent van Donald Trump in de verkiezingen van november willen zien.

Linkse koers

Buttigieg was tot voor kort de burgemeester van South Bend, een stadje in Indiana. Hij zet zich af tegen de uitgesproken linkse koers van de 40 jaar oudere Sanders, predikt eenheid en wil juist proberen gematigde Republikeinen naar zijn kamp te trekken. Of hij echt als winnaar uit de bus komt in Iowa, moet blijken. Nog 38 procent van de stemmen moet verwerkt worden. Voorlopig tekent zich een strijd af tussen de jongste en de oudste kandidaat onder de Democraten.

De verwarring over de uitslag in Iowa is dus nog niet weg. Bovendien gebeurt waar critici bang voor waren: dankzij nieuwe regels kan de uitslag verwarrend worden. De gedelegeerden die kandidaten verzamelen geven de doorslag. Democraten besloten echter om voor het eerst niet alleen de einduitslag, maar ook de ruwe aantallen stemmen bekend te maken. Dat moet de transparantie ten goede komen. Niet iedereen is daar blij mee, omdat de twee uitslagen elkaar kunnen tegenspreken. Op basis van de tussenstand kunnen nu inderdaad twee kandidaten de winst claimen.

Stemmen

Het blijft onduidelijk wanneer alle stemmen zijn geteld. ,,We nemen de tijd die we nodig hebben,” zei partijvoorzitter Tom Price daarover in een persconferentie in Iowa. In de partij heerst veel onvrede over de gang van zaken. De Demcraten in Iowa hadden beloofd met een app snel en betrouwbaar resultaten te kunnen rapporteren, maar softwareproblemen maakten dat de uitslag juist urenlang vertraagd is. Dat geeft onder meer Donald Trump de kans zijn tegenstanders als incompetent af te schilderen.