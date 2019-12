Jolande viert kerst tussen de bosbranden in Australië: ‘De tassen staan klaar’

Voor Jolande en Paul gaat ondanks het vuur het leven wel gewoon door. ,,We zitten hier nu al vele weken mee en je kunt je leven niet stopzetten. We zorgen dat we altijd goede informatie hebben en daarvoor hebben we een app: Fires near me NSW. Helaas is het soms moeilijk om up-to-date informatie te krijgen omdat men door de rook geen goed zicht heeft op wat wel of niet brandt. Daardoor komt informatie op de app soms maar langzaam door. Ook social media is voor ons een bron, maar helaas zit daar ook vaak onzin bij en mensen hebben de neiging elkaar gek te maken en in paniek te raken.”



,,Gelukkig” heeft het stel nog nooit zelf verliezen geleden door de bosbranden, ,,afkloppen! We hebben er al een aantal van meegemaakt. We weten echter wel dat als de brand te dicht bij huis komt dat we hier niet blijven om ons huis te beschermen. Dan gaan we met onze hondjes naar een camping of naar familie in Sydney.”