Johnson wint stemming: Engeland wordt in drie coronazones verdeeld

Johnson kwam te elfder ure met een rommelig, haastig in elkaar geflanst rapport op de proppen, dat bovendien ook nog eens vol met spelfouten stond. Het is onmogelijk om precies in te schatten wat de maatregelen voor effect hebben, luidde de strekking. Dit bleek een leugen, toen The Times meldde dat het kabinet wel degelijk over een geheim document beschikte waarin de nadelige gevolgen exact werden aangestipt.



Toerisme, luchtvaart, detailhandel, de horeca en de auto-industrie zitten in de gevarenzone. ,,Er staan veel details in, waarover met geen woord wordt gerept in het officiële rapport’’, zei een staatssecretaris die anoniem bleef. De kosten van het systeem kunnen volgens ruwe inschattingen oplopen tot 900 miljoen pond per dag. De CRG liet daarop weten massaal tegen het eigen kabinet te gaan stemmen.



Voorzitter Graham Brady van het invloedrijke 1922 Committee van de Conservatieve Partij maakte de ernst van de situatie duidelijk. ,,Als de regering fundamentele vrijheden van het volk wil afpakken, moet die aantonen op een billijke manier te handelen en laten zien dat de maatregelen absoluut noodzakelijk zijn’’, zei hij tegen Johnson. ,,Vandaag heeft de regering dat in mijn opinie nagelaten.’’