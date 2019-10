Johnson neemt eerste horde in Brits Lagerhuis naar vervroegde verkiezingen

Klopjacht Britse politie op twee Noord-Ier­se broers na vondst van 39 doden in koelcontai­ner

19:15 De Britse politie is op zoek naar twee broers uit Noord-Ierland in verband met de vondst van 39 lijken vorige week in een koelcontainer in Grays. De 40-jarige Ronan 'Rowan’ Hughes en zijn 34-jarige broer Cristopher worden verdacht van meervoudige doodslag en mensensmokkel. ‘Het is van cruciaal belang ze te vinden'.