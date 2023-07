Johan (53) belandt op spoedeisende hulp na zes steken van Aziatische hoornaar: ‘Anders dan steek van wesp’

Supervul­kaan bij Napels staat op uitbarsten, maar niemand weet wanneer

De Campi Flegrei, een supervulkaan in de buurt van de Italiaanse stad Napels, is dicht bij een uitbarsting, zeggen onderzoekers van het University College in Londen en het Italiaanse instituut voor vulkanologie. Een potentieel gevaar voor ongeveer drie miljoen mensen.