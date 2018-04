Joelia Skripal werd week geleden al wakker

Vader en dochter Skripal liggen sinds vorige maand in het ziekenhuis. Ze waren bewusteloos aangetroffen op een bankje in Salisbury. Later bleek dat ze besmet waren met zenuwgas. De BBC berichtte onlangs al op basis van anonieme bronnen dat het beter gaat met de 33-jarige Joelia.



De politie bevestigt dit nu door een verklaring van haar te verspreiden. Ze bedankt daarin onder meer het ziekenhuispersoneel en vraagt haar de privacy te respecteren. Vader Sergej bevindt nog zich in kritische toestand. In een telefoontje met nicht Viktoria Skripal zegt Joelia echter dat het wel beter met hem gaat, volgens Russische media ,,Hij is aan het uitrusten, aan het slapen.'' Joelia zal naar eigen zeggen binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen worden.



De Russische ambassadeur in Groot-Brittannië liet weten dat hij blij is met het herstel van Joelia en hoopt dat ook vader Sergej weer beter wordt. Viktoria is van plan om naar Londen te reizen om haar familie te bezoeken. De ambassadeur zei dat hij haar persoonlijk wil ontmoeten.