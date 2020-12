Joe Biden presenteert zijn diverse regering met gespalkte voet

Politicus met voornaam Adolf Hitler gekozen in regionaal bestuur voormalige Duitse kolonie

3 december In de voormalige Duitse kolonie Namibië is een politicus met de naam Adolf Hitler Uunona gekozen in een regionaal bestuur. De 54-jarige Namibiër van de regerende Swapo-partij is nu districtsbestuurder van Ompundja, een district in het noorden van het Afrikaanse land vlak bij de grens met Angola.