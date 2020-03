Joe Biden heeft nieuwe hoop na verkiezingswinst in South Carolina

Video Chaos op cruise­schip door coronavi­rus: vechtende passagiers, crew gebruikt pepper­spray

29 februari Er zijn beelden opgedoken van een vechtpartij aan boord van het cruiseschip MSC Meraviglia. Ze laten zien hoe passagiers op de vuist gaan met muzikanten waarna de crewleden pepperspray moesten inzetten. Op het cruiseschip zaten de afgelopen dagen meer dan 4.500 mensen vast nadat het was geweigerd in twee havens in de Caraïben door onrust over het coronavirus.