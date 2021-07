Jihadisten zeggen nu: ‘Echte vrijheid hadden we in Nederland’

VIDEO Frankrijk verscherpt grenscon­tro­les en verplicht gezond­heids­pas in horeca, winkelcen­tra en bij reizen

9:38 Frankrijk gaat de grenscontroles verscherpen, vooral bij reizigers uit risicolanden. Bovendien is de gezondheidspas vanaf augustus verplicht in de horeca, winkelcentra en bij reizen per trein, vliegtuig of langeafstandsbus. Deze en andere nieuwe coronamaatregelen heeft de Franse president Emmanuel Macron vanavond aangekondigd tijdens een televisietoespraak.