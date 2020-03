Jihadist die Nederlandse fietser doodreed in Tadzjikistan sterft plots in gevangenis

De enige nog levende dader van een aanslag op een groep Westerse fietsers in Tadzjikistan is dood aangetroffen in een gevangenis in dat land. Hussein Abdusamadov (33) kreeg levenslang voor de aanslag in 2018 waarbij onder meer de Nederlander René Wokke om het leven kwam.

Autoriteiten in het land zeggen dat er onderzoek word gedaan naar de dood van Abdusamadov. ,,Er wordt autopsie op zijn lichaam gedaan om marteling of geweld uit te sluiten als doodsoorzaak", zegt een woordvoerder van het gevangeniswezen tegen Radio Free Europe. Familieleden van Abdusamadov zeggen zijn lichaam op 2 maart ontvangen te hebben.



Op 29 juli 2018 reed een groep jihadisten met een auto in op een groep van zes reizigers die een fietstocht maakte. Daarna stapten ze uit en staken ze op de groep in. Vier van de zes fietsers kwamen om het leven: twee Amerikanen, een Zwitser en Wokke. De vriendin van Wokke en nog een fietser raakten gewond. Wokke en zijn partner waren op weg van Thailand naar Iran.

Klopjacht

Na een klopjacht spoorde de lokale politie de groep aanslagplegers op. Bij een vuurgevecht werden vier van hen gedood, Abdusamadov werd gearresteerd en kreeg eind 2018 een levenslange celstraf.

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eiste de aanslag op en publiceerde een video waarin de vijf aanslagplegers trouw zwoeren aan de organisatie. Abdusamadov wees in een bekentenis, uitgezonden op televisie, een oppositiepartij uit het land aan als organisator van de aanslag, maar die partij weersprak de beschuldiging. Later bleek dat de Tadzjiek in Syrië voor IS gevochten had en daarna was teruggekeerd naar Tadzjikistan.

Geen spijt