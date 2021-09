Jérôme Boateng vecht geldstraf van 1,8 miljoen euro voor ‘huiselijk geweld’ aan

Dat maakte de rechtbank in München bekend. Boateng nam na zijn veroordeling een nieuwe advocaat die beroep aantekende, aldus een woordvoerder. De vorige advocaat van de 76-voudig international eiste vorige week donderdag vrijspraak voor de topvoetballer. Die werd desondanks veroordeeld tot een boete van 1,8 miljoen euro. De rechtbank achtte bewezen dat de in West-Berlijn geboren voetballer in juli 2018 zijn toenmalige vriendin in het gezicht had geslagen tijdens een vakantie in het Caribisch gebied.

De openbaar aanklager had een boete van 1,5 miljoen euro geëist én een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar. De rechtbank hield het bij een geldstraf maar verhoogde die tot het maximale bedrag. Het is de optelsom van zestig dagtarieven van telkens 30.000 euro en is afhankelijk van het inkomen van de topvoetballer.

De hoogte van de dagtarieven zinde het OM niet omdat Boateng daarmee een strafblad ontloopt. Dat krijgt iemand in Duitsland pas bij een veroordeling tot negentig dagtarieven of meer. Een veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf levert de veroordeelde eveneens een strafblad op. Het OM overwoog daarom al in hoger beroep te gaan en deed dat uiteindelijk ook.

Giftige relatie

De ex-vriendin is mede-eiser in de zaak. Ook zij is blijkbaar niet tevreden over het vonnis en vecht het aan. ,,Onze relatie is altijd turbulent geweest”, zei Sherin Senler in de rechtszaal. Ze sprak over een ‘zeer giftige liefdesverhouding’. Volgens de topvoetballer wil zijn ex-vriendin de aangifte tegen hem gebruiken ‘om betere kansen te hebben’ in de familierechtbank, waar ze strijden om de voogdij over hun tweelingdochtertjes Lamia en Soley (10) die bij hun vader wonen. Hun moeder ontkent de beschuldiging.

Olympique Lyon

Boateng rondde eind vorige maand zijn transfer van Bayern München naar Olympique Lyon af. Hij speelde tien seizoenen bij de Duitse recordkampioen en won onder meer negen landstitels, vijf nationale bekers, twee keer de Champions League - in 2013 en 2020 - en twee keer het WK voor clubs. De topvoetballer werd in 2014 met Duitsland wereldkampioen in Brazilië.

