Jean-Pierre is eerste zwarte vrouw en openlijk lhbti’er die perschef van Witte Huis wordt

Jean-Pierre is de eerste zwarte vrouw en openlijk lhbti’er die de rol van perschef van het Witte Huis op zich neemt. In een reactie bedankt zij Joe Biden en zijn vrouw Jill Biden voor de kans. ,,Dit is een historisch moment, dat is mij niet ontgaan”, zei ze. ,,Het is een zeer emotionele dag.”

Ook noemt ze haar benoeming 'een ware eer'. ,,Ik kijk ernaar uit om deze regering en het Amerikaanse volk te dienen. Het zal een hele klus worden om in haar voetsporen te treden. Jen Psaki is een goede vriendin, mentor en uitstekende perssecretaris geweest.”

Volledig scherm ,,Dit is een historisch moment, dat is mij niet ontgaan”, reageert Karine Jean-Pierre nadat het nieuws over haar benoeming naar buiten werd gebracht. ,,Het is een zeer emotionele dag.” © ANP / EPA

‘Vertegenwoordiging is belangrijk’

Biden verwelkomde Jean-Pierre met lovende woorden. ,,Karine brengt de ervaring, het talent en de integriteit mee die nodig zijn voor deze moeilijke taak”, deelt de Amerikaanse president in een verklaring over zijn voormalige adjunct-perssecretaris. ,,Ze zal het voortouw blijven nemen als het gaat om het communiceren over het werk van de regering Biden-Harris.” Jean-Pierre heeft een dochter en is getrouwd met CNN-correspondent Suzanne Malveux.

Psaki, die op 13 mei het Witte Huis verlaat, prees haar opvolger, die net als zij ‘waarheid hoog in het vaandel heeft staan’, en wees op het belang van de historische benoeming. ,,Vertegenwoordiging is belangrijk en met deze benoeming gaat ze velen een stem geven en laten zien wat echt mogelijk is als je hard werkt en groots droomt.” Psaki zelf gaat aan de slag bij de Amerikaanse nieuwszender MSNBC.

