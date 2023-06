Jarenlange burenruzie over spelende kinderen in Florida eindigt met doodschieten moeder

5 vragen Oekraïens tegenoffen­sief lijkt begonnen: ‘Staal tegen staal, man tegen man’

Is het stilte voor de storm of is het tegenoffensief inmiddels begonnen? Oekraïense militairen die in een video demonstratief hun vinger voor hun lippen houden, maken duidelijk dat het leger niks loslaat over de aanval. ,,Het wordt man tegen man, staal tegen staal.’’