Japanse schoolbussen krijgen alarm om kinderen niet te vergeten

met Video Spaanse vrouw leeft 500 dagen in grot op 70 meter diepte en verbreekt wereldre­cord

Maar liefst 500 dagen. Zolang zat bergbeklimmer en speleoloog Beatriz Flamini in een grot op 70 meter diepte in het Spaanse Motril. De 50-jarig vrouw uit Madrid had al die tijd geen contact met de buitenwereld en had dus ook geen idee van de oorlog in Oekraïne. Flamini, die meewerkte aan een wetenschappelijk experiment, heeft hiermee het wereldrecord verbroken. Nu heeft ze voor het eerst weer daglicht gezien.