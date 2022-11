Japanse regering start onderzoek naar Moonsekte

De regering geeft de kerk tot 9 december de tijd om vragen te beantwoorden over haar financiën en organisatie, zei de Japanse minister van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie Keiko Nagaoka dinsdag tijdens een persconferentie. Een rechtbank moet op basis van de uitkomsten van het onderzoek vervolgens bepalen of de Verenigingskerk haar speciale wettelijke status mag behouden. Mogelijk raakt de kerk onder meer de belastingvrijstelling kwijt die het als geregistreerde religieuze organisatie nu nog krijgt.

De nauwe banden tussen de Moonsekte en leden van de regeringspartij kwamen aan het licht nadat oud-premier Shinzo Abe in juli werd doodgeschoten tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De vermoedelijke moordenaar koesterde wrok jegens de ex-premier vanwege diens veronderstelde banden met de Verenigingskerk. Zijn moeder zou door donaties aan de kerk in financiële problemen zijn gekomen. De verdachte beschuldigde Abe van het promoten van de Moonsekte.

De Japanse premier Fumio Kishida gaf medio oktober opdracht voor een onderzoek naar de Moonsekte. Uit intern partijonderzoek was in september gebleken dat 179 van de 379 parlementsleden van de regerende Liberale Democratische Partij (LDP) in Japan contacten onderhouden met de Verenigingskerk. Zeventien van hen kregen zelfs verkiezingshulp van de religieuze organisatie.

Massale bruiloften

De Verenigingskerk wordt ook wel Moonsekte genoemd vanwege de naam van de oprichter: de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij richtte de beweging in 1954 op en riep zich uit tot messias. Dankzij zijn toegewijde volgelingen wist de religieuze leider een zakenimperium op te bouwen dat hem miljardair maakte. De anticommunistische Moon, geboren in het communistische Noord-Korea en in 2012 overleden, stond bekend om zijn grootse optredens, waaronder massale bruiloften.

De Moonsekte, met afdelingen en leden over de hele wereld, waaronder in Japan, ondersteunt conservatieve politieke doelen. Politici als de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en oud-premier Abe van Japan zouden sympathiseren met de Verenigingskerk.

Ruinerwold

De beweging heeft sinds 1965 ook een afdeling in Nederland. De Moonsekte kwam hier in 2019 in het nieuws tijdens de Ruinerwold-zaak, waarin vader Gerrit Jan van D. aangeklaagd werd voor jarenlange vrijheidsberoving van zijn zes kinderen en seksueel misbruik. De vader van het geïsoleerde gezin in de boerderij was lid van de Verenigingskerk, maar de geloofsgemeenschap keerde zich van hem af wegens ‘gekke ideeën’, verklaarde een woordvoerder van de Oostenrijkse tak destijds tegen deze site. Ook de klusjesman van het gezin, die veroordeeld werd tot drie jaar cel, was lid van de beweging.