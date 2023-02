Japanse plaats in rep en roer door enorme, mysterieuze bol op strand

De politie en de inwoners van de Japanse kustplaats Hamamatsu zijn in de ban van een enorme ijzeren bal die recentelijk is aangespoeld op het strand. Onderzoekers hebben vooralsnog geen enkel idee wat het is. Uitgesloten is dat het om een explosief gaat.

De mysterieuze bal, die volgens velen nog het meest doet denken aan de magische wensballen uit de populaire mangaserie Dragon Ball Z, heeft volgens lokale media een diameter van ruim anderhalve meter. Het voorwerp ziet er oranje-bruin uit en heeft donkere roestvlekken.

De politie sloeg bij aankomst op het strand groot alarm. De vrees bestond dat het om een verdwaalde mijn ging en er dus kans was op ontploffingsgevaar. Door middel van röntgentechnologie konden experts de binnenkant van het object onderzoeken. Daaruit kwam naar voren dat het in elk geval niet om een explosief ging. Ook zijn er geen aanwijzingen dat het object voor spionage is ingezet door het nabijgelegen Noord-Korea of ​​China.

‘Ik probeerde hem te duwen’

Een jogger die regelmatig op het stuk strand te vinden is, begrijpt niet waarom de bal ineens in de belangstelling staat. ,,Hij ligt er al een maand”, zegt hij tegen de publieke omroep NHK. ,,Ik probeerde hem te duwen, maar hij wilde niet wijken.” Ook hij heeft geen idee wat het object moet voorstellen. Wat in elk geval opvalt zijn de twee hendels die uit het object steken.

Dit doet vermoeden dat het loodzware object ergens aan vastgemaakt kan worden. Experts sluiten niet uit dat het om een boei gaat die ergens losgeslagen en afgedreven is. Om dit vast te stellen zijn foto’s van het object naar de Japanse kustwacht en Defensie gestuurd voor verder onderzoek.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gesprek van de dag

In Japan is de mysterieuze bal het gesprek van de dag. Op diverse sociale media wordt het object vergeleken met objecten uit sciencefiction- en fantasyfilms zoals Godzilla, War of the worlds en Dragon Ball Z. Anderen leggen weer de link met de vele ongeïdentificeerde objecten die de laatste tijd in onder andere de Verenigde Staten zijn aangetroffen. Zo hing begin deze maand een Chinese ballon een aantal dagen boven Amerikaans grondgebied. President Joe Biden gaf het bevel die ballon neer te halen, op verdenking van Chinese spionage.

De VS hebben maatregelen getroffen naar aanleiding van die ballon en drie andere onbekende objecten die in het Amerikaanse luchtruim vlogen. Er komt voortaan een beter overzicht van onbemande objecten boven de VS en er worden maatregelen getroffen zodat die objecten beter kunnen worden gedetecteerd. Met het neerschieten van de vier objecten geven de VS volgens Biden duidelijk aan dat ‘schending van de Amerikaanse soevereiniteit onacceptabel is’.

Beijing vindt de reactie van Biden buitenproportioneel en houdt eraan vast dat het om een door de wind afgedreven weerballon gaat. Wat de drie andere objecten waren, wordt nog onderzocht. Volgens Biden ging het niet om spionageballonnen en waren ze waarschijnlijk van commerciële bedrijven of onderzoeksinstituten.