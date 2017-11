Japanse oma (89) ontdekt fotografie en wordt ware internethit

In een berenpak, overreden op straat of als een baby: Kimiko Nishimoto vindt het helemaal geen probleem om verkleed op haar eigen foto's te gaan. En met een beetje geluk fotoshopt ze ook nog eens een vlucht zwarte vogels in het portret. De zeer seniore fotografe is in haar thuisland inmiddels zo bekend dat ze komende maand exposeert in Tokio.



Nishimoto was eerder ook al bij het fotobewerkingsbedrijf Adobe opgevallen. Die vroeg haar afgelopen jaar om een nieuwjaarskaart te maken. Haar werk is ook gebruikt voor de nieuwe campagne voor Adobe.