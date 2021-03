Japan schrikt van krachtige aardbeving bij Fukushima, schade valt deze keer erg mee

De beving had plaats even na zessen op zaterdagavond, lokale tijd. Het epicentrum lag in zee voor de stad Ishinomaki, ongeveer 150 kilometer verwijderd van Fukushima. De beving werd met een kracht van 3 ook gevoeld in de hoofdstad Tokio. Een getuige in Tsukuba, bijna driehonderd kilometer van het epicentrum meldde ‘een langdurige en trage beving’. Andere getuigen zagen elekctriciteitspalen bewegen. De stroom viel op sommige plekken uit. ,,De aardbeving duurde heel erg, langer dan die van vorige maand, maar het gebouw hier is in ieder geval in orde. Er zijn wel veel flessen op de grond gevallen”, vertelde Shizue Onodera vanuit de winkel waar ze werkt in Ishinomaki.



,,Het duurde ongeveer twintig seconden. Dingen op mijn bureau begonnen te bewegen. Het voelde minder heftig dan vorige maand", aldus een getuige in Iwanuma op de Japanse tv. Vorige maand werd dezelfde regio ook getroffen door een zeebeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter, die echter geen tsunami veroorzaakte. Ongeveer 100 mensen raakten toen gewond, terwijl de materiële schade beperkt was.