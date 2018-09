Japan heeft een recordaantal honderdjarigen, voornamelijk vrouwen

In 1963, toen de cijfers voor het eerst werden verzameld, telde Japan slechts 153 honderdjarigen. De oudste Japanse is 115. De oudste man is met 113 ook formeel de oudste man ter wereld.



In juli overleed de 117-jarige Chiyo Miyako, die tot dat moment 's werelds oudste was. Het aantal honderdjarigen stijgt al 48 jaar gestaag. Japan verwacht over vijf jaar meer dan 100.000 van die oudjes te tellen en over tien jaar zelfs 170.000.



De levensverwachting in Japan is gemiddeld 87,3 jaar voor vrouwen en 81,1 jaar voor mannen. In Nederland ligt het gemiddelde op 81,7 voor beide geslachten.