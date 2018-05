Jane Goodall: De wereld is in een beangstigend slechte staat

Boodschap van hoopDe Britse primatologe Jane Goodall is al 84 jaar, maar reist nog steeds 300 dagen per jaar de wereld rond. Sinds haar baanbrekende onderzoek naar chimpansees heeft ze één missie: mensen inspireren om zich in te zetten voor een betere planeet . Vanavond verkondigde ze haar boodschap van hoop in Carré.

Jane Goodall begroet haar publiek op gepaste wijze. Met het geluid van een chimpansee. Het geluid dat ze dag in dag uit hoorde in de bossen van Gombe in Tanzania. ,,Dit ben ik. Ik ben Jane.’’

Haar driedaagse bezoek aan Amsterdam trapt Goodall af met haar lezing ‘Reasons for hope’. Ze deelt niet alleen haar fascinerende levensverhaal, maar inspireert vooral haar toehoorders om zich in te zetten voor een betere wereld voor dier, mens en natuur.

De toekomst van de planeet ziet er somber uit. Maar Goodall is ervan overtuigd dat er genoeg reden is voor optimisme. Bij elke reis die Goodall maakt, en bij elke bomvolle zaal die ze toespreekt, plant ze zaadjes van hoop. ,,De wereld is in een beangstigend slechte staat. Hoopgevend is de wereldwijde aandacht van organisaties om bewustwording te creëren en de aandacht voor duurzame oplossingen.’’

Verkeerde Jane

Als kind droomde ze van een leven als Tarzan - ,,Helaas trouwde hij de verkeerde Jane'' - tussen de wilde dieren in Afrika. En ze wilde met hen kunnen praten, zoals Dr. Dolittle dat deed in de boekjes uit haar jeugd. Goodall kon amper lopen of praten toen ze regenwormen naar haar kamer meenam. En als kleuter observeerde ze urenlang hoe een kip een ei legde.



Zo had ze alle eigenschappen van een kleine wetenschapper in wording. Nieuwsgierig, vragen stellen, besluiten om het zelf uit te zoeken, niet opgeven en geduld betrachten.



Volledig scherm Jane Goodall verrichtte baanbrekend onderzoek naar het gedrag van chimpansees in Tanzania. © RV

Haar moeder inspireerde Goodall om van de liefde voor dieren haar werk te maken. Ze moedigde haar dochter aan om naar Afrika te gaan. ,,We hadden geen geld voor de universiteit. Ik had ook helemaal niet het plan om wetenschapper te worden. Meisjes deden dat niet. Maar ze zei: als je dit wil, moet je er hard voor werken, elke gelegenheid pakken en nooit opgeven.’’

Goodall was amper 26 jaar toen ze haar eerste stap zette in Gombe, waar antropoloog Louis Leaky haar naartoe had gestuurd om chimpansees te observeren. Zonder wetenchappelijke ervaring, met slechts diploma’s van de middelbare school en een secretaressecrusus op zak. Maar ze had een enorme kennis van dieren en een engelengeduld.



Dag in dag uit trok de blondine met de lange benen de jungle in, met slechts een verrekijker en een notitieblokje. Ze observeerde de chimpansees en kwam steeds dichter in de buurt van de schuwe mensapen die nog nooit ‘een witte aap’ hadden gezien. Het duurde maanden voordat ze het vertrouwen won en de chimpansees bij haar kwamen.

Gewelddadig

Haar onderzoek was baanbrekend. Ze ontdekte dat chimpansees van takjes en twijgjes gereedschap maakten en gebruikten om termieten te vangen. Dat ze emoties en gevoelens hebben, en gewelddadig kunnen zijn. Tot dan toe was de heersende opvartting dat dit soort eigenschappen alleen aan mensen voorbehouden was.



Toen ze in 1986 een congres van primatologen organiseerde, veranderde haar missie. ,,Studies lieten zien dat bossen verdwenen en het aantal chimpansees daalde. Het was het begin van de jacht op wilde dieren en de commerciële handel in vlees.’’



Bevlogen

Goodall ging het congres in een gelukkige veldwerker, en vertrok als een bevlogen natuuractiviste. Ze besloot de rest van haar leven te wijden aan de bescherming van chimpansees en andere bedreigde diersoorten, hun leefgebieden, en de planeet.



Ze waarschuwt voor de vernietiging van Moeder Aarde. Met haar Jane Goodall Instituut zet ze niet alleen in op natuurbescherming maar ondersteunt ze ook lokale gemeenschappen in hun strijd om te overleven zonder de natuur te vernietigen.



,,Soms wanhoop ik en word ik boos’’, zegt Goodall. ,,Overal ontmoet ik jongeren die de hoop zijn verloren of boos zijn. De enige manier waarop we dit kunnen veranderen, is als we de harten van mensen raken. Ik leerde over de problemen van de chimpansees maar ook over de problemen van mensen.’’

Natuurlijk , het is veranderd. Gombe is niet het Gombe meer van bijna zestig jaar geleden. ,,Ik hebt het geluk gehad dat ik er was toen het nog puur en ongerept was. Nu komen er steeds meer toeristen naar het nationaal park. Bij de waterval waar chimpansees zich altijd wassen, is een leiding aangelegd voor het water van de wc’s voor toeristen.’’



Het goede nieuws is dat de natuur zich daar herstelt. ,,Als je nu over Gombe vliegt, zie je geen kale heuvels meer. Er komen weer bomen terug.’’



Roots & Shoots

Haar hoop is gevestigd op het project Roots & Shoots, een wereldwijd netwerk van duizenden jongeren in 120 landen die zich inzetten voor een betere wereld. Want, zegt ze, als jongeren de hoop verliezen, is alles verloren. ,,Jongeren veranderen de wereld.’’



Het project is succesvol. Ze ziet hoe de jongeren met hun acties een positieve invloed hebben op hoe mensen omgaan met het milieu. Ze ziet ook de kracht van sociale media om de boodschap te verkondigen en mensen samen brengen.



,,Elk mens doet er toe, en elk mens heeft invloed. Een ieder kan het verschil maken. We erven de planeet niet van onze ouders, maar we lenen het van onze kinderen. Nu hebben we het niet geleend, maar gestolen. Het is tijd om het terug te betalen.’’