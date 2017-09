Jan schuilde in bunker voor orkaan Irma: 'Natuurlijk zijn we ongerust'

Nieuwe records Guinness: wimpers van 12,4 centimeter lang

20:04 Vandaag is de nieuwe editie van het wereldberoemde Guinness recordboek verschenen. In Guinness World Records kunnen we onder andere lezen dat de Amerikaanse kat Cygnus de kat is met de langste staart: bijna 45 centimeter. En in China woont de vrouw met de langste oogwimpers. You Jianxia uit Shanghai heeft wimpers van maar liefst 12,4 centimeter.