Jacob Blake, die 7 keer beschoten werd, vanuit ziekenhuisbed: 'Je wilt dit niet meemaken’

Jacob Blake, de ongewapende zwarte man die voor de ogen van zijn zoons door een witte agent meerdere keren in zijn rug werd geschoten in Wisconsin, heeft vanuit zijn ziekenhuisbed een boodschap opgenomen waarin hij aangeeft dat hij gruwelijk veel pijn heeft. ,,Alsjeblieft, ik zeg het je. We moeten onze levens veranderen”, klinkt het geëmotioneerd.

Blake, die door de kogels deels verlamd raakte, ligt al weken met zware verwondingen in het ziekenhuis. Aanvankelijk werd hij in zijn kamer bewaakt door meerdere agenten, omdat hij verdacht wordt van huiselijk geweld, aanranding en ordeverstoring.

De verdenkingen zijn op basis van verklaringen van zijn ex. Zij is de moeder van drie van zijn kinderen en heeft aan de politie verklaard dat Blake begin mei bij haar had ingebroken. Hij zou haar hebben aangerand en met haar auto en bankpas ervandoor zijn gegaan. Ondertussen wordt hij niet meer bewaakt en kan hij weer bezoek ontvangen.

‘Je wil dit niet meemaken’

Vanuit zijn ziekenhuisbed doet Blake een oproep in een videoboodschap, die dit weekend door zijn advocaat op Twitter is geplaatst. Hij benadrukt zijn volgers hoe waardevol het leven is en hoe alles in de fractie van een seconde van je kan worden afgenomen. ,,Je leven en niet enkel je leven, je benen, iets wat je nodig hebt om te bewegen en om vooruit te geraken in het leven, kan van je afgenomen worden in een vingerknip”, stelt Blake, terwijl hij recht in de camera kijkt.

De gewonde Blake, die volgens zijn familie vermoedelijk nooit meer zelfstandig kan lopen, gaat momenteel door een hel, zegt hij. ,,Ik heb nietjes in mijn rug, nietjes in mijn buik. Je wil dit niet meemaken. Ik heb 24 uur per dag pijn. Het doet pijn om te ademen, het doet pijn om te slapen, het doet pijn wanneer ik van de ene naar de ander kant beweeg, het doet pijn als ik eet”, somt Blake op.

Dringende boodschap

Voor zijn volgers heeft hij een dringende boodschap. ,,Alsjeblieft, ik zeg het je. We moeten onze levens veranderen. Blijf bij elkaar, verdien wat geld, maak alles gemakkelijker voor onze mensen daarbuiten, man, want er is zoveel tijd verspild.”

Het officiële proces tegen Blake zal in november van start gaan met het aanstellen van de jury. ,,De staat erkent dat dit serieuze aantijgingen zijn, maar ook dat de verdachte ernstige verwondingen heeft en dat hij herstellende is in het ziekenhuis”, luidde de verklaring van openbaar aanklager Zeke Wiedenfeld.

Dagenlange rellen

Nadat Blake door de politie in zijn rug werd geschoten, braken dagenlange rellen uit in de stad in de noordelijke staat Wisconsin. Het is nog onduidelijk waarom de politie het vuur opende op de 29-jarige man. De betrokken agenten zijn op non-actief gesteld.

De Amerikaanse politie is de laatste maanden zwaar onder druk komen te staan door alle kritiek en protestacties, onder meer gericht op korten op de begroting van politiediensten.

