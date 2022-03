Jaarlijks 39.000 doden door onveilige abortus, WHO past richtlijnen aan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft nieuwe richtlijnen bekendgemaakt rond abortus. Bedoeling is de gezondheid van vrouwen en meisjes te beschermen en het aantal onveilige zwangerschapsafbrekingen die jaarlijks plaatsvinden, te verminderen.

Jaarlijks worden wereldwijd 25 miljoen abortussen op een onveilige manier uitgevoerd. Slechts de helft van alle gevallen vindt in de juiste omstandigheden plaats, aldus de WHO. Daardoor sterven elk jaar ongeveer 39.000 vrouwen bij de ingreep. Nog eens miljoenen anderen worden met complicaties opgenomen in het ziekenhuis.

De meeste sterfgevallen vinden plaats in landen met lagere inkomens - meer dan 60 procent in Afrika en 30 procent in Azië - en vooral bij vrouwen die in de kwetsbaarste milieus leven.

,,Het kunnen verkrijgen van een veilige abortus is een cruciaal onderdeel van de gezondheidszorg”, zegt Craig Lissner, waarnemend directeur voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Onderzoek bij de WHO. ,,Bijna elke dood en complicatie als gevolg van onveilige abortus is volledig te voorkomen.”

Telegeneeskunde

De nieuwe richtlijnen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke gegevens en omvatten meer dan 50 aanbevelingen voor klinische praktijken en gezondheidsdiensten, maar ook voor beleidsmakers.

Voor het eerst bevatten de richtlijnen ook aanbevelingen rond het gebruik van ‘telegeneeskunde’, oftewel virtuele dienstverlening. Op die manier kon de toegang tot abortus gegarandeerd worden tijdens de coronapandemie.