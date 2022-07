Jaar na doodschoppen Carlo (27) op Mallorca: Nederlandse politie patrouilleert bij strand Palma

Hij is een van drie politieagenten uit Nederland die tot eind september deel uitmaken van de gemengde teams. Ze patrouilleren in de drukste zones bij Playa de Palma, het zes kilometer lange strand van de hoofdstad Palma de Mallorca. Hoofddoel is ‘onbehoorlijk gedrag’ van vakantiegangers tegengaan, maar de Nederlandse agenten moeten met hun aanwezigheid volgens plaatselijke media ook bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel bij toeristen uit ons land. Daarbij verwijzen ze naar het drama met de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. Hij liep op 14 juli vorig jaar ernstig hersenletsel op bij een ruzie met andere Nederlanders op de boulevard in El Arenal (iets ten zuiden van Palma) en overleed vier dagen later in het ziekenhuis.



Het drama houdt Nederlandse toeristen nog steeds bezig, constateert agent Edoardo Villavicencio. ,,Ze voelen zich onzeker en hebben veel vragen over van alles’’, verklaarde de Nederlandse agent vrijdag in vloeiend Spaans tegen de media. ,,Ik heb er een heel positief gevoel over.’’