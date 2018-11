Jaar cel voor eigenaar bungeejumpbedrijf na dodelijke sprong Vera Mol (17)

De eigenaar van het Spaanse bungeejumpbedrijf waarbij de 17-jarige Vera Mol uit Den Haag dodelijk verongelukte, is veroordeeld tot één jaar cel. Ook moet hij de ouders van het Nederlandse meisje 140.000 euro betalen. Er was twee jaar celstraf geëist. Die straf viel lager uit omdat de eigenaar de schuld heeft bekend.

De eigenaar van het bedrijf heeft de straf geaccepteerd. Hoewel de rechter nog officieel uitspraak moet doen is de zaak in Spanje daarmee feitelijk afgerond. Omdat in Spanje celstraffen tot twee jaar niet worden uitgezeten, hoeft de veroordeelde ondernemer niet daadwerkelijk achter tralies.

De Spanjaard heeft ook de schadevergoeding die hij moet betalen geaccepteerd. Dat geldt niet voor zijn verzekeringsmaatschappij die hun handen van de zaak hebben afgetrokken omdat de ondernemer niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de polis. Het is daarom de vraag of en wanneer de familie van Vera Mol de schadevergoeding tegemoet kan zien.

Miscommunicatie

Quote We weten al wat er is misgegaan, belangrijk was dat hij nog veroor­deeld zou worden Vader Vera Mol Het fatale ongeluk gebeurde in augustus 2015. De 17-jarige Vera Mol, die met een groep Nederlandse en Belgische jongeren kampeerde, ging bungeejumpen bij het 32 meter hoge viaduct Cedeja in het plaatsje Virgen de la Peña. Het elastiek zat niet vast toen ze sprong. Bovendien spraken de begeleiders slecht Engels en hadden ze niet gecheckt of Vera meerderjarig was. Ook zou niet vanaf de brug gesprongen mogen worden. Miscommunicatie speelde waarschijnlijk ook een rol. Terwijl een begeleider ‘no jump’ zei (niet springen), zou het meisje ‘now jump’ (nu springen) begrepen kunnen hebben.

De familie van Vera Mol was niet bij de zaak aanwezig. ,,Dat voegde voor ons niet veel meer toe,” zegt de vader van Vera. ,,Wij weten immers al precies wat er is misgegaan. Wij hadden wat dat betreft weinig vragen meer. Belangrijkste van deze zaak is toch dat er iemand wordt veroordeeld in de hoop dat dit soort ongelukken in de toekomst niet meer gebeurt.”