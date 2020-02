Jaap deelt hulpgoederen uit in China: ‘De situatie verandert elk moment’

Timmer, die normaal gesproken vanuit Peking werkt als internationaal adviseur van het Nederlandse Rode Kruis, is nu ingezet om namens de Chinese tak van de hulporganisatie de verspreiding van hulpgoederen in het land te coördineren. ,,Wij informeren de bevolking over preventiemaatregelen en over wat je moet doen als je ziek bent. Maar het belangrijkste waar we ons mee bezighouden is het in ontvangst nemen van internationale donaties, goederen, en dat die aankomen bij de ziekenhuizen.’’