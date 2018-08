'Ivana was al dood toen ze van balkon viel'

De technische recherche die 's avonds in het appartement van de Johnsons arriveerden (nadat de schoonmaakster had opgeruimd) hebben tal van mogelijk bewijsmateriaal niet veiliggesteld. Zo werden een aantal aanstekers op de tafel niet meegenomen als bewijs. Een leeg pakje sigaretten bleef eveneens achter. Er werden vier vingerafdrukken van Ivana gevonden, maar het is volstrekt onduidelijk waar. Ze zijn niet gefotografeerd.



,,Kan het zijn dat er er met het appartement is geknoeid in de tijd voordat jullie kwamen,'' vroeg Nair aan sergeant Mohan Marimutu. ,,Ja, dat is mogelijk'', moest hij bekennen. Marimutu onderzocht ook Ivana's lichaam op de vindplaats. Hij had een nauwkeurige herinnering: haar halsketting met het woord Love, de tatoeage in de vorm van een veer; hij wist het nog precies. Ook de blauwe plekken op haar armen vielen hem op. Hij heeft er geen melding van gemaakt.



Die blauwe plekken moeten volgens de Nederlandse foresisch patholoog Frank van de Goot zijn ontstaan voordat Ivana stierf. De rechtbank in Kuala Lumpur heeft vanochtend definitieve toestemming gegeven dat Van de Goot volgende week vrijdag getuigt.