Italië ruziet met Duitsland over migrantenschip dat al negen dagen tevergeefs probeert aan te meren

Maar de nieuwe Italiaanse regering houdt haar poot stijf. In een reactie op de Duitse brief schrijft minister Piantedosi dat Italië de schepen alleen in haar havens toelaat als aan boord asiel wordt aangevraagd en de migranten, eenmaal aan land, direct worden overgebracht naar het land onder wiens vlag het schip vaart. In dit geval Duitsland en Noorwegen; Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterrannée varen onder Noorse vlag. Die landen moet dan de migranten opvangen, de asielprocedure regelen en, eventueel, migranten uitzetten die geen recht hebben op een verblijfsvergunning.



Het is een poging van de Italiaanse minister om het verdrag van Dublin te omzeilen. Dat verdrag zegt dat een migrant asiel moet aanvragen in het eerste EU land waar hij of zij aankomt. Deze strategie zou Italië ontslaan van de plicht zich over de door NGO schepen opgebrachte migranten te ontfermen.



Duitsland reageert geïrriteerd. Lars Castellucci, voor de SPD verantwoordelijk voor het immigratiebeleid, wijst er in de Italiaanse pers op dat Italië niet bij de top tien behoort van landen die migranten opneemt.