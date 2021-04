Italië laat teugels langzaam vieren: coronamaatregelen stap voor stap afgebouwd

Families Indone­sisch onderzee­boot­dra­ma moeten rekening houden met ‘zwartste scenario’

23 april Het klinkt als de ergste nachtmerrie; in een gezonken onderzeeboot wachten tot er redding komt. De 53 bemanningsleden van de vermiste Indonesische KRI Nanggala-402 overkomt het en gaan een cruciale fase in. Zaterdag is de zuurstof op. Marine-experts hebben weinig hoop op een goede afloop.