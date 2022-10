Italië herdenkt Mussolini met spandoeken en marsen

Precies honderd jaar geleden nam Benito Mussolini de macht over in Italië. Zijn fascistische knokploegen dwongen koning Vittorio Emanuele III hem tot premier te benoemen.

Dit weekend, exact 100 jaar na de fascistische staatsgreep, verschijnen in heel Italië muurschilderingen om Mussolini te eren. In Rome hangt een enorm spandoek met een beeltenis van de dictator bij het Colosseum met de woorden ‘100 jaar later, de Mars gaat door.’ Ook gaan in Predappio, geboorteplaats van de dictator, neofascisten de straat op om de Mars op Rome te vieren.

Journalist Ezio Mauro presenteert in Rome een speciale avond over honderd jaar fascisme, samen met Antonio Scurati, schrijver van de romantrilogie M over Benito Mussolini. De twee discussiëren over de opkomst van het fascisme, de figuur Benito Mussolini en de onderschatting van het gevaar. ,,Politiek is theater en deze hier was er een beetje beter in dan de rest.” Schrijver Scurati vertelt dat één van de belangrijkste intellectuelen uit die tijd, Benedetto Croce, Mussolini en het fascisme compleet verkeerd interpreteerde. ,,En zo zijn er heel veel voorbeelden.”

‘Kartonnen dictatuur’

Hoewel de impact van twintig jaar fascistische dictatuur in Italië enorm was - het land werd door Mussolini een wereldoorlog ingetrokken die hij verloor en die Italië verwoest achterliet - wil dat blijkbaar nog steeds niet tot iedereen doordringen. ,,Italië heeft niet op dezelfde manier afgerekend met dat verleden als Duitsland,” zegt journalist Mauro. ,,Veel Italianen hebben het idee dat het fascisme een soort kartonnen dictatuur was en Mussolini een operettefiguur.”

Quote De vraag is welk idee van democratie premier Meloni heeft Ezio Mauro, Journalist

Dat is volgens Mauro één van de redenen waarom Italië nu een premier heeft die haar roots heeft in het naoorlogse neofascisme. De kersverse Italiaanse premier Giorgia Meloni werd in 1992 lid van de jeugdafdeling van de MSI, de neofascistische partij in 1946 opgericht door voormalige medewerkers van het Mussolini-regime.

Mauro wil Meloni geenszins vergelijken met Mussolini en er is ook geen gevaar voor neofascisme in Italië, maar hij maakt zich wel zorgen overheen democratische gehalte van de nieuwe regering. ,,De vraag is welk idee van democratie premier Meloni heeft. Is dat een democratie al la Visegrad in het centrum van de Middellandse Zee, waarbij bepaalde rechten bevroren worden? Dat zou zeer ernstig zijn voor Italië. En volgens mij is dat gevaar zeer reëel.”

Volledig scherm In Predappio, geboorteplaats van de dictator, gaan neofascisten de straat op om de Mars op Rome te vieren. © REUTERS

De Mars op Rome

De Mars op Rome begint op 28 oktober 1922 en eindigt vijf dagen later met de overdracht van de macht van de liberale premier Luigi Facta aan Benito Mussolini, leider van de Partito Nazionale Fascista. Het was een staatsgreep in slow motion. Mussolini’s fascistische knokploegen voeren dan al ruim twee jaar gericht aanvallen uit op doelwitten van de Italiaanse socialistische partij.

De socialistische PSI was in 1919 met ruim 30 procent van de stemmen de grote winnaar van de verkiezingen. ,,In de laatste twee maanden van 1921 worden 141 partijkantoren, 187 coöperaties, 119 Case del Popolo en 159 kantoren van de vakbond verwoest”, vertelt journalist Ezio Mauro. Hij is voormalig hoofdredacteur van de landelijke krant La Repubblica en schrijver van het boek L’anno del fascismo (het jaar van het fascisme), over de opmaat naar de Mars op Rome. ,,Het hele politieke apparaat van de Socialistische Partij werd in korte tijd vernietigd.”

Volledig scherm Benito Mussolini (midden) tijdens de Mars op Rome in 1922. © Corbis via Getty Images

In 1922 bezetten de fascisten ruim 600 gemeentes in het hele land, socialistische burgemeesters worden met geweld gedwongen af te treden waarna leden van de fascistische partij hun plek innemen. Heel langzaam nemen de fascisten Italië over, de druk op Koning Vittorio Emanuele III en de regering in Rome neemt toe.

Slow motion staatsgreep

De Mars op Rome is het hoogtepunt van die slow motion staatsgreep, tienduizenden - misschien wel honderdduizenden, het precies aantal is onbekend - zwarthemden trekken 28 oktober 1922 op naar de Italiaanse hoofdstad om de macht over te nemen, desnoods met geweld.

De toenmalige premier Luigi Facta vraagt Koning Vittorio Emanuele III de noodtoestand af te kondigen, maar hij krijgt nooit antwoord. ,,De Koning salueert naar de duizenden zwarthemden die zich verzameld hebben op het plein voor het Koninklijk Paleis”, vertelt Mauro. ,,Daarmee legitimeert hij de fascistische revolutie.” Op 31 oktober 1922 wordt Benito Mussolini premier van het Koninkrijk Italië, het begin van een dictatuur die tot zomer 1943 zou duren en in het noorden van Italië zelfs tot april 1945.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: