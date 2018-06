Italïe en VS willen Rusland weer tot G7-top toelaten

Aan de G7-top doen de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Japan mee. Dit jaar wordt de jaarlijkse bijeenkomst gehouden in La Malbaie in het Canadese Quebec. Rusland deed vanaf 1998 soms mee aan de vergaderingen die toen de naam G8 droegen. Moskou is sinds 2014 niet meer welkom vanwege de annexatie van de Krim.



,,Of je het nou leuk vindt - en het mag misschien niet politiek correct zijn - maar we hebben een wereld te leiden. In de G7, die eerder de G8 was, is Rusland eruit gegooid. Ze zouden Rusland er weer bij moeten laten komen, want we hebben het land nodig aan de onderhandelingstafel", aldus de Amerikaanse president Trump vandaag.



Ook de recent geïnstalleerde Italiaanse premier Giuseppe Conte kan zich in het standpunt van Trump vinden. Op Twitter schreef hij: ,,Het is in iedereen zijn belang dat Rusland weer wordt toegelaten." Canada liet echter meteen weten tegen het plan van de Amerikaanse president te zijn.