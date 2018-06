Italië en Malta weigeren boot met 629 immigranten

VIDEO Dierenart­sen willen 'gek' die poes Sprotje in oven stopte achter tralies

10 juni De dierenartsen die een poes verzorgen die door een dierenbeul in het Vlaamse Kortrijk in een hete oven is gestopt, worden overstelpt met reacties van mensen die 'willen weten waar die gek woont'. Zelf laten de artsen het er ook niet bij zitten: zij willen kijken of ze druk op politie en justitie kunnen zetten, om de Oekraïner die de walgelijke daad op zijn geweten heeft de cel in te gooien.