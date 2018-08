Italië dreigt EU-contributie stop te zetten om migrantenboot Diciotti

Nooit gebeurd

Het betreffende schip is van de Italiaanse kustwacht. De Diciotti pikte twee weken geleden 177 mensen uit zee op en ligt al meer dan een week in de haven van Catania op Sicilië. De Italianen hebben afgelopen donderdag 27 minderjarigen van boord gehaald maar de 150 anderen zitten vast. Rome wil dat andere EU-landen ze opnemen.



De aanvankelijke totale weigering van Italië komt voort uit het nieuwe asielbeleid van het land. Minister Salvini besloot eerder dit jaar om alle hulporganisaties de toegang te ontzeggen tot Italiaanse havens, om zo het aantal migranten dat naar Italië reist terug te brengen. Eerder weigerde Italië zowel migrantenboot Lifeline als de Aquarius. De opvarenden van die twee boten zijn uiteindelijk opgevangen op Malta en in Spanje.



Het is nog nooit gebeurd dat een EU-land de contributie weigerde te betalen. Die betaling is een verplichting voor landen die onderdeel zijn van de Europese Unie. Volgens cijfers van de Europese Commissie was Italië in 2016 goed voor een bedrag van zo'n 14 miljard Euro aan inkomsten. Het land ontving 11,6 miljard euro terug in de vorm van diverse Europese programma's. Vorig jaar was dat bedrag 10 miljard euro.